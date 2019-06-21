"Спартак" забил семь голов в ворота "Сочи"
В товарищеском матче московский "Спартак" одержал убедительную победу над "Сочи".
Товарищеский матч
Москва. Тренировочная база ФК "Спартак"
"Спартак" – "Сочи" 7:1
Голы: Адриано, 24, 42, Бакаев, 33, Ломовицкий, 40, Зе Луиш, 63 (пен.), Глушенков, 73, Мелкадзе, 90+1
"Спартак" 1 тайм: Максименко, Айртон, Фернандо, Адиано, Ломовицкий, Кутепов, Ещенко, Ананидзе, Гапонов, Бакаев, Ханни
"Спартак" 2 тайм: Ребров, Маслов, Ташаев, Петрунин, Гапонов, Гулиев, Умяров, Глушенков, Мелкадзе, Игнатов, Зе Луиш
"Сочи" 1 тайм: Солдатенко, Калугин, Миладинович, Лагатор, Почивалин, ИНП, Песегов, ИНП, ИНП, Бурмистров, ИНП.
"Сочи" 2 тайм: Заболотный, Бычков, Шакуро, ИНП, Маргасов, Саламатов, Альфред, Казаев, ИНП, ИНП, Бахтияров.
ИНП — игроки на просмотре
Предупреждения: Ташаев, 66
Товарищеский матч
Москва. Тренировочная база ФК "Спартак"
"Спартак" – "Сочи" 7:1
Голы: Адриано, 24, 42, Бакаев, 33, Ломовицкий, 40, Зе Луиш, 63 (пен.), Глушенков, 73, Мелкадзе, 90+1
"Спартак" 1 тайм: Максименко, Айртон, Фернандо, Адиано, Ломовицкий, Кутепов, Ещенко, Ананидзе, Гапонов, Бакаев, Ханни
"Спартак" 2 тайм: Ребров, Маслов, Ташаев, Петрунин, Гапонов, Гулиев, Умяров, Глушенков, Мелкадзе, Игнатов, Зе Луиш
"Сочи" 1 тайм: Солдатенко, Калугин, Миладинович, Лагатор, Почивалин, ИНП, Песегов, ИНП, ИНП, Бурмистров, ИНП.
"Сочи" 2 тайм: Заболотный, Бычков, Шакуро, ИНП, Маргасов, Саламатов, Альфред, Казаев, ИНП, ИНП, Бахтияров.
ИНП — игроки на просмотре
Предупреждения: Ташаев, 66