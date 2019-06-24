Олег Кононов хочет Мирзова. Но сделка осуществится только после продажи "Спартаком" игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов лично заинтересован в полузащитнике Резиуане Мирзове.

Именно по настоянию Кононова игрок был внесен в список кандидатов – клуб более холодно относится к этой кандидатуре, но готов к переговорам. При этом ключевым условием сделки станет получение денег от трансферов, за которые впоследствии и можно приобрести Мирзова у "Ростова".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Мирзов Спартак
Вчера, 23:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама