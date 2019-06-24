Олег Кононов хочет Мирзова. Но сделка осуществится только после продажи "Спартаком" игроков

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов лично заинтересован в полузащитнике Резиуане Мирзове.Именно по настоянию Кононова игрок был внесен в список кандидатов – клуб более холодно относится к этой кандидатуре, но готов к переговорам. При этом ключевым условием сделки станет получение денег от трансферов, за которые впоследствии и можно приобрести Мирзова у "Ростова".