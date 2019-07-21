Полузащитник "Локомотива" критично оценил выступление своей команды во втором туре российского чемпионата:
- Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать.
Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное – три очка, мастерство придет.
Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберемся, проведем теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше, - приводит слова игрока ТАСС.
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Алексей Миранчук после матча с "Тамбовом": второй тайм можно вычеркнуть из карьеры
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