Алексей Миранчук после матча с "Тамбовом": второй тайм можно вычеркнуть из карьеры

Полузащитник "Локомотива" критично оценил выступление своей команды во втором туре российского чемпионата:- Второй тайм можно вычеркнуть из карьеры, получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать.Как сейчас кто-то сказал, победа получилась на классе, но немного валидольная. Но ничего, это старт сезона, главное – три очка, мастерство придет.Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила, наверное, соберемся, проведем теоретическое занятие, обсудим и будем двигаться дальше, - приводит слова игрока ТАСС.