"Уфа" объявила об уходе легенды клуба Засеева, который вернется в "Аланию"

View this post on Instagram

Спасибо за все, Легенда! . Футбольный клуб «Уфа» удовлетворил просьбу Азамата Засеева о досрочном расторжении трудового контракта. Футболист продолжит карьеру профессионального игрока во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является. . Азамат Засеев в составе ФК «Уфа» со дня основания клуба. За восемь с половиной лет Азамат сыграл за нашу команду 196 матчей и забил 1 гол, который вывел уфимцев в полуфинал Кубка России. . Азамат Засеев стал настоящим символом клуба, был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил «Уфу» с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. . Азамат, от всей души благодарим тебя за годы проведенные в ФК «Уфа», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-Лигу, и дебют в еврокубках. . Мы желаем тебе успехов в «Алании» и главное - верь в себя, у тебя все получится. . Мы не прощаемся, а говорим до свидания! #фкУфа #МыУфа #СпасибоЗаВсе #АзаматЗасеев #Легенда13