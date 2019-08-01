"Уфа" объявила об уходе легенды клуба Засеева, который вернется в "Аланию"

"Уфа" удовлетворила просьбу полузащитника Азамата Засеева о досрочном расторжении контракта.31-летний футболист продолжит карьеру во владикавказской "Алании", воспитанником которой он является.Засеев выступал за "Уфу" с 2011 года. За восемь с половиной лет он провел за команду 196 матчей и забил один мяч."Азамат Засеев стал настоящим символом клуба, был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил "Уфу" с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Азамат, от всей души благодарим тебя за годы, проведенные в ФК "Уфа", за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-лигу, и дебют в еврокубках. Мы желаем тебе успехов в "Алании" и главное — верь в себя, у тебя все получится. Мы не прощаемся, а говорим до свидания! Спасибо за все, Легенда!" — говорится в сообщении.