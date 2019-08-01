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"Уфа" объявила об уходе легенды клуба Засеева, который вернется в "Аланию"

"Уфа" удовлетворила просьбу полузащитника Азамата Засеева о досрочном расторжении контракта.

31-летний футболист продолжит карьеру во владикавказской "Алании", воспитанником которой он является.

Засеев выступал за "Уфу" с 2011 года. За восемь с половиной лет он провел за команду 196 матчей и забил один мяч.

"Азамат Засеев стал настоящим символом клуба, был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил "Уфу" с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Азамат, от всей души благодарим тебя за годы, проведенные в ФК "Уфа", за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-лигу, и дебют в еврокубках. Мы желаем тебе успехов в "Алании" и главное — верь в себя, у тебя все получится. Мы не прощаемся, а говорим до свидания! Спасибо за все, Легенда!" — говорится в сообщении.

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Спасибо за все, Легенда! . Футбольный клуб «Уфа» удовлетворил просьбу Азамата Засеева о досрочном расторжении трудового контракта. Футболист продолжит карьеру профессионального игрока во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является. . Азамат Засеев в составе ФК «Уфа» со дня основания клуба. За восемь с половиной лет Азамат сыграл за нашу команду 196 матчей и забил 1 гол, который вывел уфимцев в полуфинал Кубка России. . Азамат Засеев стал настоящим символом клуба, был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил «Уфу» с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. . Азамат, от всей души благодарим тебя за годы проведенные в ФК «Уфа», за яркую уфимскую карьеру, в которой был и выход в Премьер-Лигу, и дебют в еврокубках. . Мы желаем тебе успехов в «Алании» и главное - верь в себя, у тебя все получится. . Мы не прощаемся, а говорим до свидания! #фкУфа #МыУфа #СпасибоЗаВсе #АзаматЗасеев #Легенда13

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Теги: Уфа Засеев Алания
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