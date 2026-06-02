Мусаев заявил, что не все хотели второго чемпионства "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, как команду поддерживают местные болельщики.
Фото: ФК "Краснодар"
В сезоне 2024/2025 краснодарцы впервые в своей истории выиграли Российскую Премьер-Лигу, в прошлом сезоне команда заняла в РПЛ второе место. По словам Мусаева, в Краснодаре сейчас все живут футболом.

"Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума!

Когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: "Вы для нас всё равно чемпионы". Эта поддержка даёт нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше", — передаёт слова Мусаева "Чемпионат".

Чемпионом России сезона-2025/26 стал "Зенит", набравший 68 очков. "Краснодар" в итоговой турнирной таблице отстал от питерского коллектива на 2 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится