Мусаев заявил, что не все хотели второго чемпионства "Краснодара"

"Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума!
Когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: "Вы для нас всё равно чемпионы". Эта поддержка даёт нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше", — передаёт слова Мусаева "Чемпионат".
Чемпионом России сезона-2025/26 стал "Зенит", набравший 68 очков. "Краснодар" в итоговой турнирной таблице отстал от питерского коллектива на 2 балла.