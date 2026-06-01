Угаров поддержал новый контракт Глушенкова и раскритиковал зарплаты в РПЛ

- Глушенков - достаточно хороший футболист, и то, что его переподписывают, - правильно. Надо делать акцент на отечественных игроках, а он игрок сборной, ведущий футболист, - приводит слова Угарова "Советский спорт".
Бывший игрок "Зенита" также отметил, что многие футболисты в чемпионате России получают завышенные, по его мнению, деньги. В качестве примера он упомянул Александра Соболева. Угаров подчеркнул, что в условиях отсутствия еврокубков клубам всё сложнее компенсировать расходы за счёт трансферов, поэтому нынешняя финансовая модель требует изменений.
Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что "Зенит" близок к продлению соглашения с Глушенковым до 2030 года. По данным источника, зарплата игрока может увеличиться с 15 до 20 миллионов рублей в месяц, а подписной бонус составит 300 миллионов рублей.