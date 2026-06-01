"Реал" может переплатить за возвращение Моуринью - источник

Возвращение Жозе Моуринью в мадридский "Реал" может обойтись клубу значительно дороже, чем предполагалось ранее.



Как пишет The Athletic, в контракте португальского специалиста с "Бенфикой" был предусмотрен пункт о досрочном расторжении соглашения за сумму около шести миллионов евро. Однако срок действия этой опции уже истёк. По информации источника, мадридский клуб заранее достиг договорённости с Моуринью, но не успел воспользоваться возможностью выкупа контракта.



Теперь, если "Реал" всё же решит пригласить специалиста, сумма компенсации португальскому клубу может вырасти до 15 миллионов евро.



Сообщается, что задержка была связана с президентскими выборами в мадридском клубе. Голосование состоится 7 июня, а помимо действующего главы клуба Флорентино Переса на пост претендует предприниматель Энрике Рикельме.