Никитин отметил сильные стороны Игдисамова

Бывший защитник "Химок" Алексей Никитин высказался об утверждении Дмитрия Игдисамова главным тренером московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
В понедельник, 1 июня, ЦСКА объявил о подписании контракта с Игдисамовым по схеме "2+2". По мнению Никитина, Игдисамов наладил хороший контакт с коллективом.

"Он уже 15 лет является тренером, выпустил из молодёжки половину того состава ЦСКА, который сейчас играет в основной команде на ведущих ролях.

Однозначно у него есть хороший контакт с коллективом. Хорошо, что у него подобрался довольно обширный тренерский штаб, где есть на кого опереться", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".

Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения Фабио Челестини. Армейцы заняли 5-е место в Российской Премьер-Лиге, а из Кубка России вылетели в финале Пути регионов, проиграв "Спартаку" (0:1).

