Никитин отметил сильные стороны Игдисамова

"Он уже 15 лет является тренером, выпустил из молодёжки половину того состава ЦСКА, который сейчас играет в основной команде на ведущих ролях.
Однозначно у него есть хороший контакт с коллективом. Хорошо, что у него подобрался довольно обширный тренерский штаб, где есть на кого опереться", — отметил Никитин в беседе с "Матч ТВ".
Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения Фабио Челестини. Армейцы заняли 5-е место в Российской Премьер-Лиге, а из Кубка России вылетели в финале Пути регионов, проиграв "Спартаку" (0:1).