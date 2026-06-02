Мусаев ответил на критику Мостового

"По его логике, если "Краснодар" был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда "Краснодар" стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же "Краснодар" становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьёз это обсуждал?
Он сказал, ничто не поможет снять с меня ярлык "нефутбольный человек"? Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днём (улыбается)", — передаёт слова Мусаева "Чемпионат".
Ранее Александр Мостовой намекнул, что Мураду Мусаеву нужно подать в отставку после второго места "Краснодара" в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.