Мусаев ответил на критику Мостового

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал критические высказывания в свой адрес со стороны бывшего футболиста Александра Мостового.
Основная претензия Мостового к Мусаеву заключается в том, что тренер никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Мурад Олегович отметил, что с Мостовым не знаком и его реплики его не раздражают.

"По его логике, если "Краснодар" был хорош с Владимиром Ивичем, то это потому, что тренер сам играл в футбол. Когда "Краснодар" стал чемпионом с Мусаевым, это была заслуга исключительно хороших футболистов. Если же "Краснодар" становится вторым, тренер должен уволиться. Вы хотите, чтобы я всерьёз это обсуждал?

Он сказал, ничто не поможет снять с меня ярлык "нефутбольный человек"? Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днём (улыбается)", — передаёт слова Мусаева "Чемпионат".

Ранее Александр Мостовой намекнул, что Мураду Мусаеву нужно подать в отставку после второго места "Краснодара" в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.

