Луис Энрике близок к продлению контракта с "ПСЖ" - источник

Будущее Луиса Энрике в "ПСЖ" не вызывает сомнений у руководства клуба.



Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, испанский специалист намерен продолжить работу в Париже и уже участвует в обсуждении планов команды на ближайшее трансферное окно. Отмечается, что тренер по-прежнему мотивирован развивать проект "ПСЖ" и ставит перед собой задачу сохранить команду на вершине европейского футбола.



Луис Энрике возглавил французский клуб летом 2023 года и за это время собрал внушительную коллекцию трофеев. Под его руководством парижане трижды выиграли чемпионат Франции, два раза завоевали национальный Кубок, трижды стали обладателями Суперкубка страны, а также два сезона подряд победили в Лиге чемпионов.



Кроме того, вместе с испанцем "ПСЖ" выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.