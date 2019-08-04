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Игорь Лебедев - о стычке ОМОНа с фанатами "Зенита": нездоровая тенденция

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал столкновения болельщиков "Зенита" с ОМОНом в перерыве матча 4-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1).

"Нездоровая тенденция. Складывается впечатление, что у силовиков появилось желание протолкнуть какую-то законотворческую идею об ужесточении в отношении болельщиков и сейчас подготавливают почву методом мелких стычек и провокаций. Старый проверенный метод, жаль если власть поведется на это", - цитирует Лебедева Sport24.ru.

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Теги: Лебедев Зенит
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