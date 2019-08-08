Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переход нападающего сине-бело-голубых Антона Заболотного в "Сочи".
"Заболотный перешел в "Сочи", оформлен контракт, мы пожелали Антону успехов. Надеюсь, он там перезагрузится и станет одним из лидеров команды, у него все для этого есть.
Любой трансфер в нашей лиге возможен, только если игрок согласится на переход. В данном случае согласованы все условия между клубами и также его персональный контракт.
То, что это заняло большое время, ну, бывает так. Те игроки, которые перешли из «Зенита» в «Сочи», рассказали Антону, какая там атмосфера и инфраструктура.
Я думаю, решение Заболотного поехать в Сочи — это правильное решение для него", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Гендиректор "Зенита": надеюсь, Заболотный перезагрузится в "Сочи" и станет одним из лидеров
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