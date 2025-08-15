- Лёша — один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе, - сказал Бакаев Sport24.
В текущем сезоне чемпионата Российской Премьер-Лиги 20-летний Алексей Батраков провёл четыре матча в составе московского "Локомотива", в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола Фонбет Кубке России.
Полузащитник "Локомотива" оценил игру Батракова
Фото: "Чемпионат"