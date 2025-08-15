Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Полузащитник "Локомотива" оценил игру Батракова

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев оценил выступление хавбека "железнодорожников" Алексея Батракова в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Лёша — один из самых талантливых парней, с кем я играл. Вижу его в топовом европейском чемпионате, если продолжит в том же духе, - сказал Бакаев Sport24.

В текущем сезоне чемпионата Российской Премьер-Лиги 20-летний Алексей Батраков провёл четыре матча в составе московского "Локомотива", в которых забил шесть мячей. Также на его счету две игры и два гола Фонбет Кубке России.

