Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Бубнов поделился ожиданиями от матча "Спартака" и "Зенита"

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче пятого тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"
- И те, и другие начнут очень осторожно, особенно первый тайм. Здесь ситуацию может изменить гол. Если кто-то "дурака" забьёт, ну или, может быть, не "дурака", со стандарта разыграют, забили — удачно. Тогда та команда, которая будет проигрывать, она попрёт. И тогда может хороший футбол получиться, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Матч пятого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" состоится завтра, 16 августа, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова из Азова. На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в таблице РПЛ, в то время как команда Сергея Семака располагается на восьмой строчке.

