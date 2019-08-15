Вратарь "Уфы" призвал Савина ответить за свои слова: я вышел с "Уралом", где ты?

Алексей Чернов призывает ответить за свои слова Евгения Савин. Жека, ну как так? Леха ждет! pic.twitter.com/dlXGTkEw0J — ФК УФА (@UfaFc) August 15, 2019

Вратарь "Уфы" Алексей Чернов записал видеообращение к бывшему футболисту, а ныне блогеру Евгению Савину.Голкипер призвал Савина ответить за свои слова и посетить игру башкирской команды. Ранее Савин в инстаграме написал, что если 21-летний Чернов выйдет на поле в матче 1-го тура РПЛ с "Уралом" в стартовом составе, то он приедет на игру."Жека Савин, я тебя не понял вообще. Уже месяц прошел! Где ты? Я вышел с "Уралом". Ты обещал! Пацан сказал — пацан сделал. Давай, я тебя жду", — сказал Чернов.