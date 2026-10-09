Шалимов высоко оценил игру Садулаева за сборную России

- Лечи отлично себя проявляет в сборной, демонстрируя свои лучшие качества - дриблинг, удар с обеих ног, умение забивать мячи. Есть скорость и умение владеть мячом на скорости.
Пожелаю ему такой же продуктивности и в клубе, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
В прошедшую международную паузу Садулаев сыграл во всех трёх матчах сборной России и забил два мяча - Намибии и Нигерии.
В нынешнем сезоне воспитанник "Ахмата" провёл за грозненский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и дважды ассистировал партнёрам.