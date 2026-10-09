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Шалимов высоко оценил игру Садулаева за сборную России

Игорь Шалимов высоко оценил выступления Лечи Садулаева за сборную России.
Фото: РФС
По мнению тренера, вингер "Ахмата" хорошо использует свои сильные стороны и уже показывает в национальной команде качества, за счёт которых способен регулярно влиять на результат.

- Лечи отлично себя проявляет в сборной, демонстрируя свои лучшие качества - дриблинг, удар с обеих ног, умение забивать мячи. Есть скорость и умение владеть мячом на скорости.

Пожелаю ему такой же продуктивности и в клубе, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

В прошедшую международную паузу Садулаев сыграл во всех трёх матчах сборной России и забил два мяча - Намибии и Нигерии.

В нынешнем сезоне воспитанник "Ахмата" провёл за грозненский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и дважды ассистировал партнёрам.

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