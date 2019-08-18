"Спартак" не делал предложения Рибери

Трансфер футболиста "Ниццы" Адриена Тамеза станет для "Спартака" последним этим летом. Но стало известно, что красно-белые не делали предложения французскому полузащитнику Франку Рибери.Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что "Спартак" включился в борьбу за Рибери. Интерес к 36-летнему игроку также приписывается московскому "Динамо". Ранее стало известно о желании "Локомотива" подписать Рибери, что также подтвердил агент игрока.