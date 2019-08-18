Юсупов и Шунин побывали в гостях у клубной студии "Динамо" и встретились с болельщиками

Игроки "Динамо" Артур Юсупов и Антон Шунин за час до игры с "Локомотивом" стали гостями телевизионной студии клуба, расположившейся на территории ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина. Оба футболиста не смогли принять участие в дерби: Шунин в предыдущем матче с "Зенитом" получил травму и был заменен, Юсупов в ходе той игры был удален с поля и пропускал встречу с "Локо" из-за дисквалификации. Ответив на вопросы ведущих студии, футболисты пообщались с болельщиками и провели для них небольшую автограф-сессию.



Также в этот день зрители, пришедшие на матч, могли бесплатно воспользоваться услугами профессионального фотографа и сделать снимок на память. Кроме того, художник готов был нарисовать для каждого желающего шарж с его изображением.



Алина Гущина, Rusfootball.info