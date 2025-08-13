"Это неправильно". Каррера осудил поступок Станковича

"Извините, конечно… Но я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата. Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно", - цитирует Карреру Legalbet.
Вчера, 12 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский "Спартак" принимал на своем поле махачкалинское "Динамо". Гости вышли вперед на 87-й минуте, однако красно-белые сумели отыграться на 90+5 минуте. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались махачкалинцы - 4:3.
Напомним, главный тренер спартаковцев Деян Станкович на эмоциях покинул стадион после гола соперника.