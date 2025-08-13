Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

"Это неправильно". Каррера осудил поступок Станковича

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался об уходе главного тренера красно-белых Деяна Станковича до окончания матча.
Фото: "Чемпионат"
"Извините, конечно… Но я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата. Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно", - цитирует Карреру Legalbet.

Вчера, 12 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский "Спартак" принимал на своем поле махачкалинское "Динамо". Гости вышли вперед на 87-й минуте, однако красно-белые сумели отыграться на 90+5 минуте. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались махачкалинцы - 4:3.

Напомним, главный тренер спартаковцев Деян Станкович на эмоциях покинул стадион после гола соперника.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится