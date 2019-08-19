Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о действиях нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после их столкновения в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).
«Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет. Я понимаю, что это спорт. Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Хотя обычно не беру трубку, когда номер мне не знаком. Он поступил достойно», — цитирует Шунина «Чемпионат».
Напомним, за удар ногой в Шунина Понсе получил 3-матчевую дисквалификацию.
Антон Шунин: Понсе позвонил, извинился, никаких обид у меня нет
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