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Антон Шунин: Понсе позвонил, извинился, никаких обид у меня нет

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о действиях нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после их столкновения в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет. Я понимаю, что это спорт. Понсе позвонил, извинился, мы поговорили. Хотя обычно не беру трубку, когда номер мне не знаком. Он поступил достойно», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Напомним, за удар ногой в Шунина Понсе получил 3-матчевую дисквалификацию.


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Теги: Шунин Понсе Спартак Динамо
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