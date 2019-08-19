Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о матче между "Спартаком" и ЦСКА (2:1).
"Хорошая игра, интересная. Даже превзошла, я бы сказал, ожидания. После первого тайма не было ощущения, что "Спартак" может выиграть, потому что два тайма были совершенно непохожи друг на друга. Во втором тайме "Спартак" отлично играл. Наверное, ЦСКА подвисал немножко, такое было впечатление. В целом второй тайм был самым интересным в этом сезоне.
Жиго — потрясающий. В одном моменте еще Акинфеев спас. Не знаю, был ли в истории нашего футбола хет-трик защитника. Он, конечно, выдающийся матч провел. Переводить Жиго в нападение? Ну, это тайное оружие.
Шюррле — безусловно, лучший игрок матча, несмотря на то, что Жиго два забил. Максименко тоже отлично. Второй тайм "Спартак" вообще провел очень хорошо. Меня самого удивило, что команда провела два разных тайма. Во втором тайме "Спартак" начал в пас играть, нормально выходить из обороны. В первом все на отбой было.
"Спартак" должен прибавлять, но пока у него отрезками это получается. В целом мне кажется, что команда способна играть на хорошем уровне. Пока стабильности нет, это видно, поэтому всякое может быть", - цитирует Жукова Sport24.
Александр Жуков: Жиго - потрясающий
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