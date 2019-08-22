Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о невызове Федора Чалова в основную сборную России. Федор будет выступать в сентябрьских матчах за молодежную команду.
"Черчесов — главный тренер, он решает, кого вызывать, а кого не вызывать. Зачем тут лишний раз говорить. Мы же говорим о Чалове, а не о футболисте уровня Дель Пьеро или еще кого-то. Вызвали и вызвали в молодежку. Значит, он там нужнее.
Опять же, если его вызовут — вместо кого он будет играть? Не будет же он играть вместо того, кто сейчас спереди играет. Чалов в том чемпионате шел в лидерах, и то его не выпускали.
Спокойнее нужно об этом говорить. И лишний раз потом не обжигаться, я это о многих футболистах говорю. И, например, о "Краснодаре" — обыграли "Порту", а потом сотворили катастрофу.
Мог ли не вписаться Чалов в рисунок игры сборной? Да причем тут вписаться — не вписаться, нормальный футболист всегда впишется. Значит, молодежке он нужнее, значит, главной сборной он пока не нужен. Здесь нет ничего удивительного", - цитирует Мостового Sport24.ru
Александр Мостовой: мы говорим о Чалове, а не об игроке уровня Дель Пьеро. Вызвали и вызвали в молодежку
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