"Спартак" оштрафован КДК на 160 тысяч рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" — "Спартак" (1:2).

Фото: РИА Новости