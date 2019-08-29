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"Спартак" оштрафован КДК на 160 тысяч рублей

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" — "Спартак" (1:2).
Фото: РИА Новости
"Спартак" за использование зрителями пиротехники оштрафован на 60 тысяч рублей. Шесть игроков "Спартака" получили предупреждения — штраф 100 тысяч рублей. Тренер по работе с вратарями "Крыльев" Виктор Гаус оскорбил судейскую бригаду с использованием ненормативной лексики. Гаус участвовал в конференц-связи, принёс извинения, признал вину. "Крылья" просили минимального наказания, мы пошли на встречу. Два реальных матча дисквалификации, но без штрафа", — передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".


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Теги: Спартак КДК Григорьянц
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