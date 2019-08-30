Андрей Чернышов: как только Федун с кем-то договорится, Кононову укажут на дверь
Бывший тренер и игрок "Спартака" Андрей Чернышов оценил возможную отставку Олега Кононова.
Фото: Rusfootball.info
"При Кононове команда не прогрессирует. Сначала обещали, что будет бесковский и романцевский футбол. Прошло 9 месяцев и — ничего. Теперь перекрываются перестройкой команды. Я думаю, что Федун и хотел бы уволить Кононова, но у него нет кандидата в данный момент. Как только он с кем-то договорится, Кононову укажут на дверь", — сказал Чернышов в беседе с Sport24.
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