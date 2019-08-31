Гендиректор "Крыльев": не планируем расставаться с Соболевым. Клубу никаких официальных предложений не поступало

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Александр Соболев может продолжить карьеру в Италии.

Фото: Rusfootball.info

"Мы не планируем расставаться с Соболевым. Клубу никаких официальных предложений не поступало, ни от "Лечче", ни от других клубов. Послезавтра у нас уже закрывается трансферное окно", — сказал Шашков в беседе с Sport24.