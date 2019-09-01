» » Владислав Радимов: то, как на "Спартаке" встречают Дзюбу, способно зацепить любого. Но он должен быть готов ответить на поле

Владислав Радимов: то, как на "Спартаке" встречают Дзюбу, способно зацепить любого. Но он должен быть готов ответить на поле

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча 8 тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». По его мнению, форвард Артём Дзюба вновь столкнётся с агрессивным поведением со стороны болельщиков своего бывшего клуба и должен быть готов к этому.

«То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым. Могу на своём примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист ? своими результативными действиями на поле», ? заявил Радимов в интервью RT.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Радимов Спартак Зенит Дзюба
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Спартак" - "Зенит": Рассказов, Ларссон, Жирков и Ригони начнут матч с первых минут
Владислав Радимов: то, как на "Спартаке" встречают Дзюбу, способно зацепить любого. Но он должен быть готов ответить на поле
Алекс Крал: надеюсь, в следующем сезоне "Спартак" сыграет в Лиге чемпионов 3
Петербургский "Кристалл" стал чемпионом России по пляжному футболу, в финале победив "Спартак" 1
"Дженоа" объявил о переходе Хильемарка в "Динамо"
Евгений Кафельников: когда уже домом для "Спартака" станут игроки уровня Месси, а не Шюррле и Мирзова? 22
Ривалдо: Неймару не следовало уходить из "Барселоны", это была ошибка
"Краснодар" чуть не потерял очки с "Уралом". Спасли воспитанники Уткин и Игнатьев 4
"Спартак" завершил летнюю трансферную кампанию 1
Томас Цорн: "Спартак" связывает с Кралом серьезные планы по развитию клуба 5
"Краснодар" обыграл "Урал" со счетом 4:2 8
Антонин Паненка: "Спартак" не зря заплатил солидные деньги за Крала 6
"Арсенал" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы 1
В Португалии сообщили, что россиянин Лысцов перешел из "Бенфики" в "Крылья Советов"
Защитник "Торпедо" Шишкин отказался от перехода в "Марибор" 3
"Сампдория" отказала "Динамо" в трансфере Габбьядини за 12 млн евро 1
1-й тренер Сутормина: положу деньги на книжку для детей и уже не будет стыдно 1
Сеск Фабрегас: Азар сможет вернуть "Реал" на вершину
Юрген Клопп - о поведении Мане: он проявил эмоции, я не против этого
"Крылья Советов" взяли бронзу чемпионата России по пляжному футболу, обыграв "Локомотив"
23-летняя русская футболистка скончалась от остановки сердца 1
Лукас Сантос попрощался с "Васко Да Гама" перед переходом в ЦСКА 11
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Бывший игрок "Зенита" продолжит карьеру в Азербайджане
Мацей Рыбус обратился к болельщикам "Локомотива": верьте в нас всегда, пожалуйста
Алекс Крал подписал пятилетний контракт со "Спартаком" 84
"Урал" - "Краснодар": стали известны стартовые составы 3
Фрэнк Лэмпард - о борьбе с расизмом: простыми разговорами мы ничего не добьемся 3
Спортивный директор "Ювентуса" исключил уход Дибалы из клуба
Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" через три недели после подписания
Все новости