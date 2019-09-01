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У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата

Московский "Спартак" на своём официальном сайте рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Резиуана Мирзова, который не попал в заявку на сегодняшний матч против "Зенита".

Хавбек получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги» в контакте с игроком соперника.

После проведенного медицинского обследования у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.


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Теги: Мирзов Спартак Зенит
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У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата
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