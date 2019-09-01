Московский "Спартак" на своём официальном сайте рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Резиуана Мирзова, который не попал в заявку на сегодняшний матч против "Зенита".
Хавбек получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги» в контакте с игроком соперника.
После проведенного медицинского обследования у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.
Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней.
У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата
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