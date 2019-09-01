На чемпионате пока не сконцентрировались. Жирков пронзил «Спартак»

Пропивать его Юрий Жирков и не собирался, так что продолжите подзаголовок сами. К 36 годам после стольких травм экс-партнёр Семака ещё по ЦСКА возвращается на вроде бы уже забытую позицию левого полузащитника без всяких лимитов и кадровых проблем – просто потому что сильнее конкурентов.
Подгонять задачу под ответ неправильно: игра Жиркова не была идеальной и феерической, а в эпизоде с незасчитанным голом Бакаева Юрий мог и должен был сыграть лучше. Но в футболе главное – результат, который Жирков дал шикарным ударом в собственном же стиле. Помните, кому и как Великий забил свой единственный гол за «Челси»?
Стране нужен VAR. Но не такой странный
Судейские скандалы являются неотъемлемой частью больших и маленьких матчей РПЛ, но в самом грандиозном из возможных таковой был предотвращён. Так уж вышло, что два самых опасных момента первого тайма возникли при помощи рук атакующих игроков: Дзюба зацепил штангу, а Бакаев пробил Лунёва.
В первом случае VAR не вмешался, поскольку гол «Зенит» не забил. Однако Айртон заметил попадание мяча в руку Ригони, так что в случае точного удара Мешков отправился бы смотреть повтор. Ну а пока спартаковцы праздновали гол Бакаева, зенитовцы спорили и добились правды. Система сработала довольно оперативно: даже странно, что Мешков добавил к первому тайму 5 минут.
Однако в середине тайма, по словам арбитра Игоря Федотова, VAR не имел права вмешиваться в оценку эпизода, где имевший жёлтую карточку Айртон наступил на голеностоп Смольникову. Почему видеоповтор можно использовать для определения удаления, но исключительно прямого, не по второй карточке? Какая разница – в этом случае игрок через некоторое время возвращается на поле, можно подумать?
Мешков же вовсе не зафиксировал в том эпизоде фола, а «Спартак» не стал проявлять fair play и доиграл до опасного штрафного.
Игра стандартов и наказание Ригони
«Зенит» мало прессинговал соперника и действовал сообразно гостевой роли, «Спартак» же больше времени проводил в позиционном нападении и комбинировал – Дзюбы-то для быстрой доставки мяча вперёд у хозяев не было.
Всё бы ничего, но «Зенит» допускал уж очень много стандартов у своих ворот, а они имели сегодня ключевое значение: с подбора после угловых забили и Бакаев, и Жирков.
Плюс к этому, «Спартак» подавал в штрафную и довольно далёкие стандарты, в нарабатывании которых усердствовал Ригони – три фола до перерыва и замена во время него. Парадокс: вроде и под удар Дзюбе отдал, и почти голевую на Жиркова сделал, а в планы тренера вписался меньше всех.
Раз Фернандо уже уехал, позволяли зенитовцы исполнять и прямые удары: Шюррле сегодня запустил мяч пробил выше, а Джикия и близко не перебросил стенку.
Гулиев – вынужденный плеймейкер, Зобнин – ударник
«Спартак» больше атаковал позиционно: в первом тайме на правах хозяина, во втором из-за счёта территориальный перевес стал совсем явным. Однако то ли «Зенит» так грамотно разобрал и держал игроков соперника, то ли так неудачно складывались конкретные эпизоды, но во многих ситуациях решать атаку приходилось Гулиеву и Зобнину. Аяз и бил стеснительно, и проникающими передачами не блистал. А Роману к середине второго тайма где-то насчитали 6 ударов. Вы понимаете, какими они были, если запомнился только этот.
Легендарный стиль удара pic.twitter.com/uAh0MN25zt— Дмитрий Егоров (@edim_sport) September 1, 2019
Не идёт даже у Шюррле
Несмотря на очень пассивный второй тайм и отсутствие вылазок к чужим воротам, в середине тайма Дзюба мог и должен был заканчивать всё своим ударом головой.
«Спартак» же момента степени звенящей опасности создать не мог: Шюррле разве что губил штрафные. Немец, пожалуй, даже чересчур быть лидером, очень много взваливал на себя. Кононов неспешно, но логично убрал Ларссона и Гулиева. Джордан должен быть благодарен заигранности в Лиге Европы: если бы не отдых по четвергам, он никак не должен был появиться в составе столько раз, да ещё и сдвигая при этом Бакаева на неударный край. Может, сегодня ему подсобила и травма Мирзова.
Зелимхан тоже не доиграл матч до конца, но замены несильно помогли «Спартаку». Его преимущество во втором тайме не вызывало сомнений, как и то, что «Зениту» было неимоверно трудно отбиваться. Но за фолы возле своей штрафной «Спартак» не наказывал – это уже облегчало задачу.
Красно-белые так и не продвинулись в созидании настолько, чтобы можно было говорить о каком-то отскоке «Зенита». Повезло, что плохой навес Ригони превратился в гол – в какой-то степени да, но в большей это заслуга Жиркова. А в остальном «Спартак» насоздавал не больше, чем с «Брагой» – итог тот же.