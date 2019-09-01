» » На чемпионате пока не сконцентрировались. Жирков пронзил «Спартак»

На чемпионате пока не сконцентрировались. Жирков пронзил «Спартак»

Спартаковское счастье продлилось недолго: после серии побед в чемпионате красно-белые вылетели из Лиги Европы и проиграли принципиальному сопернику.
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru
Мастерство не…

Пропивать его Юрий Жирков и не собирался, так что продолжите подзаголовок сами. К 36 годам после стольких травм экс-партнёр Семака ещё по ЦСКА возвращается на вроде бы уже забытую позицию левого полузащитника без всяких лимитов и кадровых проблем – просто потому что сильнее конкурентов.



Подгонять задачу под ответ неправильно: игра Жиркова не была идеальной и феерической, а в эпизоде с незасчитанным голом Бакаева Юрий мог и должен был сыграть лучше. Но в футболе главное – результат, который Жирков дал шикарным ударом в собственном же стиле. Помните, кому и как Великий забил свой единственный гол за «Челси»?

Стране нужен VAR. Но не такой странный

Судейские скандалы являются неотъемлемой частью больших и маленьких матчей РПЛ, но в самом грандиозном из возможных таковой был предотвращён. Так уж вышло, что два самых опасных момента первого тайма возникли при помощи рук атакующих игроков: Дзюба зацепил штангу, а Бакаев пробил Лунёва.

В первом случае VAR не вмешался, поскольку гол «Зенит» не забил. Однако Айртон заметил попадание мяча в руку Ригони, так что в случае точного удара Мешков отправился бы смотреть повтор. Ну а пока спартаковцы праздновали гол Бакаева, зенитовцы спорили и добились правды. Система сработала довольно оперативно: даже странно, что Мешков добавил к первому тайму 5 минут.



Однако в середине тайма, по словам арбитра Игоря Федотова, VAR не имел права вмешиваться в оценку эпизода, где имевший жёлтую карточку Айртон наступил на голеностоп Смольникову. Почему видеоповтор можно использовать для определения удаления, но исключительно прямого, не по второй карточке? Какая разница – в этом случае игрок через некоторое время возвращается на поле, можно подумать?

Мешков же вовсе не зафиксировал в том эпизоде фола, а «Спартак» не стал проявлять fair play и доиграл до опасного штрафного.

Игра стандартов и наказание Ригони

«Зенит» мало прессинговал соперника и действовал сообразно гостевой роли, «Спартак» же больше времени проводил в позиционном нападении и комбинировал – Дзюбы-то для быстрой доставки мяча вперёд у хозяев не было.

Всё бы ничего, но «Зенит» допускал уж очень много стандартов у своих ворот, а они имели сегодня ключевое значение: с подбора после угловых забили и Бакаев, и Жирков.

Плюс к этому, «Спартак» подавал в штрафную и довольно далёкие стандарты, в нарабатывании которых усердствовал Ригони – три фола до перерыва и замена во время него. Парадокс: вроде и под удар Дзюбе отдал, и почти голевую на Жиркова сделал, а в планы тренера вписался меньше всех.

Раз Фернандо уже уехал, позволяли зенитовцы исполнять и прямые удары: Шюррле сегодня запустил мяч пробил выше, а Джикия и близко не перебросил стенку.

Гулиев – вынужденный плеймейкер, Зобнин – ударник

«Спартак» больше атаковал позиционно: в первом тайме на правах хозяина, во втором из-за счёта территориальный перевес стал совсем явным. Однако то ли «Зенит» так грамотно разобрал и держал игроков соперника, то ли так неудачно складывались конкретные эпизоды, но во многих ситуациях решать атаку приходилось Гулиеву и Зобнину. Аяз и бил стеснительно, и проникающими передачами не блистал. А Роману к середине второго тайма где-то насчитали 6 ударов. Вы понимаете, какими они были, если запомнился только этот.


Не идёт даже у Шюррле

Несмотря на очень пассивный второй тайм и отсутствие вылазок к чужим воротам, в середине тайма Дзюба мог и должен был заканчивать всё своим ударом головой.

«Спартак» же момента степени звенящей опасности создать не мог: Шюррле разве что губил штрафные. Немец, пожалуй, даже чересчур быть лидером, очень много взваливал на себя. Кононов неспешно, но логично убрал Ларссона и Гулиева. Джордан должен быть благодарен заигранности в Лиге Европы: если бы не отдых по четвергам, он никак не должен был появиться в составе столько раз, да ещё и сдвигая при этом Бакаева на неударный край. Может, сегодня ему подсобила и травма Мирзова.

Зелимхан тоже не доиграл матч до конца, но замены несильно помогли «Спартаку». Его преимущество во втором тайме не вызывало сомнений, как и то, что «Зениту» было неимоверно трудно отбиваться. Но за фолы возле своей штрафной «Спартак» не наказывал – это уже облегчало задачу.

Красно-белые так и не продвинулись в созидании настолько, чтобы можно было говорить о каком-то отскоке «Зенита». Повезло, что плохой навес Ригони превратился в гол – в какой-то степени да, но в большей это заслуга Жиркова. А в остальном «Спартак» насоздавал не больше, чем с «Брагой» – итог тот же.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Зенит Спартак Жирков Зобнин Шюррле
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Андреас Шюррле: не могу сказать, что сегодня что-то не получилось. Проиграли из-за небольших обстоятельств 2
Георгий Джикия: влияет, что новички то играют, то нет. Состав надо наигрывать (видео)
Алекс Крал: "Спартак" - очень большой клуб не только в России, но и в Европе. РПЛ - новый уровень для меня 10
Сергей Семак: доволен абсолютно заслуженной победой. Остроты у "Спартака" не было 16
Артём Дзюба: переживаю, чтобы не забрали Оздоева и Мусаева. А то в "Спартаке" любят таких ребят (видео) 30
Олег Кононов: проблема в реализации. И сказались 9 игр за 30 дней 27
Марат Сафин - об игре "Спартака": ни мастерства, ни физухи, ни рисунка - ничего абсолютно (видео) 2
На чемпионате пока не сконцентрировались. Жирков пронзил «Спартак» 4
Баннер "Спартака": в команде вор, мошенник и бандит - все они играют за "Зенит" 22
"Зенит" обыграл "Спартак" 223
"Арсенал" проигрывал 0:2, но свёл игру с "Тоттенхэмом" к ничьей
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что какое-то приобретение будет
"Монако" Головина не удержал победу над "Страсбуром" 1
Источник: "Тамбов" бесплатно арендует Мелкадзе и будет платить только 150 тысяч из 3 миллионов зарплаты 10
Источник: Ману Фернандеш прибыл в Краснодар для согласования контракта 3
Валерий Масалитин: не могу сказать, что игра ЦСКА удалась 2
"Зенит" вышел вперёд в матче против "Спартака" (видео) 4
Фанаты "Зенита" вывесили баннер, посвященный 15-летию теракта в Беслане (фото) 4
"Спартак" открыл счёт, но взятие ворот отменили с помощью VAR (фото) 5
Владимир Пономарёв: Гогуа? За решающий гол его можно похвалить, но пропущенный был забит с его позиции 1
Подписывайтесь на группу "Rusfootball" во Вконтакте! 7
Промес забил первый гол за "Аякс" (видео) 3
Олег Романцев - перед игрой с "Зенитом": порвём козлов 31
У Мирзова перелом кости стопы и повреждение капсульно-связочного аппарата 1
"Локомотив" сделал "Бетису" предложение по форварду Лорену Морону
"Ренн" отверг предложение "Зенита" по Клеману Гренье, но петербуржцы могут сделать ещё одно 2
Менеджеры ЦСКА не гении? Гогуа приносит победу в дебютной игре! 9
ЦСКА победил "Арсенал", Ахметов и Гогуа забили свои первые голы за "армейцев" 45
Кононов и игроки "Спартака" примерили костюмы от партнёра клуба и приедут в них на матч с "Зенитом" (фото) 15
"Арсенал" - "Тоттенхэм": составы команд на дерби Северного Лондона
Все новости