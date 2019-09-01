На чемпионате пока не сконцентрировались. Жирков пронзил «Спартак»

Спартаковское счастье продлилось недолго: после серии побед в чемпионате красно-белые вылетели из Лиги Европы и проиграли принципиальному сопернику.

Фото: twitter.com/UEFAcom_ru