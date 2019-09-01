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Георгий Джикия: влияет, что новички то играют, то нет. Состав надо наигрывать (видео)

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) и оценил прошедший месяц в исполнении команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: Rusfootball.info
– Второй тайм «Спартаку» удался хуже первого, не хватило «физики»?

– Не соглашусь, второй тайм мы больше контролировали, были на чужой половине. Только реализация.

– Есть претензии к ВАРу, отменившему ваш гол?

– ВАР это часть игры, которую надо уважать. Судейство не комментирую, но раз так решили, значит была рука.

– Что случилось с Оздоевым здесь, в подтрибунке, и на поле?

– Это у него надо спросить, что с ним случилось. Обычный игровой момент, в подтрибунке, наверное, решили вспомнить, не более того.

– То есть он был больше недоволен? Было очень сильно громко здесь.

– Громко было и здесь, и на поле. Это дерби, никто не хотел уступать. Немного завелись, ничего страшного.

– Перерыв сейчас очень к месту для «Спартака»?

– Согласен, 9 игр за месяц, некоторые ребята поднаелись. Но многие уезжают в сборные, поэтому кто-то будет восстанавливаться, а кто-то продолжит. Это тяжелый путь, но всё нормально.

– Как оценить этот тяжёлый отрезок? Хороший, могло быть лучше?

– Нехороший. Мы вылетели из Лиги Европы, сегодня проиграли дома. Если бы победили сегодня, была бы небольшая удовлетворённость, но сегодня так.

– Есть ощущение, что команда готова, построена и должна показывать результат прямо сейчас?

– Влияет то, что новички то могли, то не могли играть из-за Лиги Европы. Состав надо наигрывать. Плюс сегодня новичка представили. Надеюсь, что к будущему отрезку команда притрётся, что получше всё будет.



– Удивлены, что трибуны, несмотря на поражения, такую масштабную поддержку оказывают?

– Я уже говорил спасибо болельщикам, что они рядом, не отворачиваются. Всем спасибо, кто остался до финального свистка в матче с «Брагой». Очень приятно, что так поддерживают. Надеюсь, сможем отблагодарить болельщиков игрой, – сказал Джикия.


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Теги: Джикия Спартак Зенит Rвидео
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