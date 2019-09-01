Георгий Джикия: влияет, что новички то играют, то нет. Состав надо наигрывать (видео)

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) и оценил прошедший месяц в исполнении команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

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– Не соглашусь, второй тайм мы больше контролировали, были на чужой половине. Только реализация.– ВАР это часть игры, которую надо уважать. Судейство не комментирую, но раз так решили, значит была рука.– Это у него надо спросить, что с ним случилось. Обычный игровой момент, в подтрибунке, наверное, решили вспомнить, не более того.– Громко было и здесь, и на поле. Это дерби, никто не хотел уступать. Немного завелись, ничего страшного.– Согласен, 9 игр за месяц, некоторые ребята поднаелись. Но многие уезжают в сборные, поэтому кто-то будет восстанавливаться, а кто-то продолжит. Это тяжелый путь, но всё нормально.– Нехороший. Мы вылетели из Лиги Европы, сегодня проиграли дома. Если бы победили сегодня, была бы небольшая удовлетворённость, но сегодня так.– Влияет то, что новички то могли, то не могли играть из-за Лиги Европы. Состав надо наигрывать. Плюс сегодня новичка представили. Надеюсь, что к будущему отрезку команда притрётся, что получше всё будет.– Я уже говорил спасибо болельщикам, что они рядом, не отворачиваются. Всем спасибо, кто остался до финального свистка в матче с «Брагой». Очень приятно, что так поддерживают. Надеюсь, сможем отблагодарить болельщиков игрой, – сказал Джикия.