Трансфер Комличенко в ЦСКА может сорваться, альтернативный вариант — Игбун

Известный журналист Василий Конов сообщил в своём телеграм-канале, что армейский клуб может не заполучить нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко и рассматривает в качестве альтернативы Сильвестра Игбуна из "Уфы".

Фото: metaratings

"Трансфер Комличенко, конечно, подвис очень нелепо (тут без подробностей). Когда, казалось, уже всё, но нет. Есть ещё сутки, чтобы красиво вырулить, есть альтернатива - Игбун из Уфы, но так можно и без нападающего окно закрыть. Вроде и всё хорошо, и игрок уже матч пропускает в Чехии, летит. Сам Комличенко в общении со знакомыми уверенно говорит, что "до зимы в Младе". Но, повторюсь, в его истории уже столько раз всё менялось, что за сутки может произойти что угодно", - написал Конов.