Кавазашвили: я ставил бы Торопа в основной состав ЦСКА

"Бориско достаточно хороший вратарь. Не могу дать оценку мнению руководителей ЦСКА. Сейчас в РПЛ в целом неплохие вратари, но не могу сказать, что есть много классных голкиперов, как это было в СССР. Есть хорошие, но они только хорошие, не блестящие", — заявил Кавазашвили.
Говоря о конкуренции за место в составе, бывший голкипер дал однозначный ответ.
"Если бы я был руководителем ЦСКА, то ставил бы Торопа в основной состав. У парня есть все хорошее для того, чтобы стать классным вратарем", — подчеркнул он.
Максим Бориско перешел в ЦСКА из "Балтики", за которую выступал с 2019 года. За калининградский клуб 26-летний вратарь провел 110 матчей, в 57 из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "Матч ТВ"