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Кавазашвили: я ставил бы Торопа в основной состав ЦСКА

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что даже после подписания Максима Бориско место в основе армейцев должен получить Владислав Тороп.
Сергей Савостьянов/ ТАСС
Анзор Кавазашвили высказался о переходе Максима Бориско в ЦСКА и оценил ситуацию с вратарской конкуренцией в московском клубе.

"Бориско достаточно хороший вратарь. Не могу дать оценку мнению руководителей ЦСКА. Сейчас в РПЛ в целом неплохие вратари, но не могу сказать, что есть много классных голкиперов, как это было в СССР. Есть хорошие, но они только хорошие, не блестящие", — заявил Кавазашвили.

Говоря о конкуренции за место в составе, бывший голкипер дал однозначный ответ.

"Если бы я был руководителем ЦСКА, то ставил бы Торопа в основной состав. У парня есть все хорошее для того, чтобы стать классным вратарем", — подчеркнул он.

Максим Бориско перешел в ЦСКА из "Балтики", за которую выступал с 2019 года. За калининградский клуб 26-летний вратарь провел 110 матчей, в 57 из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "Матч ТВ"

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