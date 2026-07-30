Кавазашвили: я ставил бы Торопа в основной состав ЦСКА

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что даже после подписания Максима Бориско место в основе армейцев должен получить Владислав Тороп.

Сергей Савостьянов/ ТАСС

"Бориско достаточно хороший вратарь. Не могу дать оценку мнению руководителей ЦСКА. Сейчас в РПЛ в целом неплохие вратари, но не могу сказать, что есть много классных голкиперов, как это было в СССР. Есть хорошие, но они только хорошие, не блестящие", — заявил Кавазашвили.

"Если бы я был руководителем ЦСКА, то ставил бы Торопа в основной состав. У парня есть все хорошее для того, чтобы стать классным вратарем", — подчеркнул он.