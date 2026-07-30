Александр Мостовой рассказал, что готов возглавить тульский "Арсенал", если клуб обратится к нему с таким предложением. При этом бывший футболист подчеркнул, что роль помощника главного тренера в команде Первой лиги его не привлекает.
"Я отказался бы от предложения войти в тренерский штаб Дмитрия Гунько. При всем уважении, мне с моим опытом не очень интересно работать помощником в клубе Первой лиги. Но я всегда открыт к предложениям и готов был бы возглавить тульскую команду", — заявил Мостовой.
Экс-полузащитник также отметил, что всегда с теплотой относился к Туле и местным болельщикам.
"По моему мнению, Тула — это прекрасный футбольный город, и всем известно, что туляки всегда любили футбол. Ну и у меня очень хорошие воспоминания о стадионе "Арсенал", где мной со штрафного был забит один из самых красивых голов за сборную России в товарищеском матче с Беларусью", — добавил он.
Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории A и уже неоднократно заявлял о желании начать самостоятельную карьеру главного тренера, однако пока не работал в профессиональных клубах.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой заявил о готовности возглавить "Арсенал"
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что с интересом рассмотрел бы предложение стать главным тренером тульского "Арсенала".
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"