Ветераны "Спартака" посетили школу, в которой учился Фёдор Черенков

В школе №384 на западе Москвы, где учился Фёдор Черенков, 2 сентября прошли праздничные мероприятия с участием заслуженных ветеранов "Спартака" — Сергея Родионова, Юрия Гаврилова, Сергея Новикова и Владимира Сочнова.