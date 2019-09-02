В школе №384 на западе Москвы, где учился Фёдор Черенков, 2 сентября прошли праздничные мероприятия с участием заслуженных ветеранов "Спартака" — Сергея Родионова, Юрия Гаврилова, Сергея Новикова и Владимира Сочнова.
"На линейке, посвященной началу нового учебного года, было объявлено, что отныне один из корпусов школы носит имя Фёдора Фёдоровича", — сообщает официальный сайт красно-белых.
Черенков в 1977-1990 годах и 1991-1994 годах выступал за команду "Спартак" (Москва). Первый матч сыграл 11 июня 1978 года, а первый гол забил 12 июня 1979 года. Всего за команду "Спартак" провел 494 матча, из них за основной состав — 450, забил 121 гол. Это рекордное число матчей среди всех игроков "красно-белых". 4 октября 2014 года Черенков скончался.
Ветераны "Спартака" посетили школу, в которой учился Фёдор Черенков
В школе №384 на западе Москвы, где учился Фёдор Черенков, 2 сентября прошли праздничные мероприятия с участием заслуженных ветеранов "Спартака" — Сергея Родионова, Юрия Гаврилова, Сергея Новикова и Владимира Сочнова.
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