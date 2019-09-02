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РПЛ - о трансферах Сутормина: мы действовали в рамках предоставленных документов

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал трансфер полузащитника Алексея Сутормина.

В конце июня Сутормин перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в "Зенит". 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей.

Школы и клубы, участвовавшие в подготовке Сутормина до 23 лет, лишились существенных компенсаций из-за схемы перехода игрока, однако позднее Сутормин заявил, что в качестве благодарности подарит своему первому тренеру миллион рублей, что последний вскоре подтвердил.

"Лига действовала в рамках документов, которые были предоставлены. С точки зрения общей ситуации, надо говорить с клубами. Компенсация, которая положена за подготовку игрока, необходима. Это мы обсуждали неоднократно", - цитирует Прядкина Sport24.ru.


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Теги: Сутормин Зенит
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