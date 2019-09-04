Результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России

Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в турнир вступают все 16 команд премьер-лиги, которые свои матчи проведут в гостях. Встречи состоятся 25 и 26 сентября.

Фото: официальный сайт РФС