Результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России
Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в турнир вступают все 16 команд премьер-лиги, которые свои матчи проведут в гостях. Встречи состоятся 25 и 26 сентября.
Фото: официальный сайт РФС
"Енисей" — "Зенит"
"Алания" — ЦСКА
"Балтика" — "Локомотив"
"Нижний Новгород" — "Краснодар"
"Торпедо" — "Крылья Советов"
"Шинник" — "Сочи"
"Чайка" — "Уфа"
"Томь" — "Тамбов"
"Камаз" — "Спартак"
"СКА-Хабаровск" — "Ахмат"
"Факел" — "Арсенал"
"Чертаново" — "Оренбург"
"Мордовия" — "Ростов"
"Луч" — "Динамо"
"Черноморец" — "Урал"
"Химки" — "Рубин"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»