Максим Калиниченко: "Уралу" вряд ли стоит рассчитывать на оборону в матче против "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 9-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" — "Урал", который состоится сегодня, 14 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Фото: "Спорт-Экспресс"