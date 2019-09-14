"Урал" не отличается стабильностью на старте чемпионата — пока команда Дмитрия Парфенова лишь восьмая в таблице. При этом "шмели" имеют худшую оборону в Премьер-Лиге, которая пропустила уже 18 голов за восемь встреч. Поражение 2:4 от "Краснодара" в прошлом туре в очередной раз проиллюстрировало проблемы команды в организации обороны.
Очевидно, что в сложившейся ситуации "Уралу" рассчитывать на оборону вряд ли стоит — "Спартак" сейчас далеко не в лучшем состоянии, но на своем поле будет атаковать и стремиться победить, поэтому гости также уделят внимание атаке, другого шанса взять очки в Москве у них нет. "Спартак" не идеален в обороне и моменты у гостей наверняка будут", — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.
Максим Калиниченко: "Уралу" вряд ли стоит рассчитывать на оборону в матче против "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 9-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" — "Урал", который состоится сегодня, 14 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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