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Жоау Мариу: концентрируюсь на победе в чемпионате России с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды над "Сочи".

"Хочу поблагодарить команду. Меня очень хорошо приняли, поэтому проблем с адаптацией не возникло. Сегодня мы завоевали три очка. Я прибавляю с каждым матчем и надеюсь скоро набрать лучшую форму.

Лига чемпионов — это высший уровень клубного футбола. "Локомотив" — хорошая команда, и мы должны показать весь свой потенциал. Надеюсь, мы удачно выступим в Лиге чемпионов, хотя это будет непросто.

Было бы неплохо забить десять мячей, но самое главное — завоевать титул с "Локомотивом". Концентрируюсь на победе в чемпионате России", - цитирует Мариу ФК "Локомотив".


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Теги: Мариу Локомотив Сочи
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