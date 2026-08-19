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Газзаев: сейчас сказать что-то о перспективах ЦСКА сложно

Валерий Газзаев поделился мнением о том, чего можно ждать от ЦСКА по ходу нынешнего чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-наставник армейцев считает, что первые матчи пока не позволяют в полной мере оценить возможности команды.

- Сейчас, с одной стороны, в чемпионате ЦСКА показал неплохой результат. Однако касательно перспектив сейчас сказать что-то сложно. Чтобы бороться за призовые места, нужно обязательно в принципиальных матчах показывать результат, - цитирует Газзаева "Чемпионат".

В четырёх турах РПЛ ЦСКА заработал восемь очков и идёт пятым. Накануне армейцы также провели встречу Кубка России, в которой уступили "Акрону". Следующим соперником московской команды станет "Локомотив" - матч состоится 22 августа на поле ЦСКА.

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