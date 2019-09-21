50 тысяч и 5:0. Сутормин с новыми друзьями уничтожил бывших

«Зенит» с помощью легенды «Рубина» нанёс казанцам поражение, которое нельзя просто принять по заветам Романа Шаронова. И после которого больно идти дальше.

Фото: twitter.com/zenit_spb