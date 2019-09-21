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50 тысяч и 5:0. Сутормин с новыми друзьями уничтожил бывших

«Зенит» с помощью легенды «Рубина» нанёс казанцам поражение, которое нельзя просто принять по заветам Романа Шаронова. И после которого больно идти дальше.
Фото: twitter.com/zenit_spb
Травма Азмуна – не проблема

Сердар – красавец и мужик, что после травмы остался на поле, сделал гол в ворота «Лиона» и только после этого заменился. Но в принципе отсутствие иранца в составе давненько напрашивалось и без травмы – уж слишком много он в последнее время он губил моментов.

Без Азмуна Семак решил сыграть 4-2-3-1, причём Кузяев начал встречу на левом фланге, хотя не является вингером формата Рибери со смещением в центр под удар или тонкий пас. Тем не менее, выход Далера начал оправдываться сразу же: уже на 5-й минуте он ворвался в штрафную после передачи Сантоса.

Дзюба вроде бы выдвинулся на остриё атаки, но и не думал забывать о партнёрах: вспомните, как он откатил мяч Дриусси на незасчитанный гол или гениально пропустил на Шатова в концовке первого тайма. Те же Дриусси и Кузяев, а также Смольников, отлично понимали замыслы Артёма и забегали под его (и не только) передачи.

Вопросов нет и без VAR

Несмотря на в целом симпатичную игру с множеством игры на третьего, на ход на свободное пространство, за которой Плиев и Уремович порой не поспевали, «Зенит» не создал много моментов, но забил до перерыва 2 гола. Бригаде Карасёва сегодня помогал видеоарбитр, но лайнсмен Денис Березнов справлялся и без него: в случае с голом Дзюбы всё было совсем очевидно, а Дриусси он дал забить чисто из-за рекомендации «с VAR не уверен – не поднимай, посмотрят потом». Сразу после гола об офсайде он просигнализировал.

Завалы Дюпина

Яркий, но частенько ошибающийся в этом сезоне Юрий Дюпин оказался в центре внимания несмотря на то, что за тайм «Зенит» нанёс только один точный легитимный удар (тот самый ужасный выход в исполнении Шатова). Также вратарь пропустил 2 незасчитанных гола: первый он привёз на пару с Башкировым, при втором слишком рано завалился на перехват. «Зенит» чувствовал неуверенность вратаря, и вскоре после своего гола Артём поддавил Дюпина – Дриусси перехватил и снова отдал партнёру.

Про Лунёва же вспоминать возможности не было. Да что там про Лунёва – про Ивановича с Ракицким тоже!

Потеря Дриусси – тоже не проблема?!

«Зенит» что-то начал сворачивать на дорожку ЦСКА, только в плане нападающих: c «Лионом» травмировался Азмун, сегодня на второй тайм не вышел Дриусси. Казалось, против сидящего в обороне соперника без аргентинца с его движением возникнут проблемы.

Но то ли «Рубин», впечатлённый очередной речью Шаронова, остался в раздевалке после перерыва, то ли выход бывшего партнёра Сутормина так озадачил казанцев, что опасным моментом стала завершаться каждая атака «Зенита».

У «Рубина» проблемы с левым флангом. Денисов и Ташаев не помогли

В начале сезона все радовались тому, как ворвался в основу «Рубина» местный парень, всю жизнь мечтавший играть за свою команду, но Данил Степанов место в основе потерял.

В самом конце трансферного окна казанцы выписали из «Спартака» Ташаева, компанию которому слева составил опытный Виталий Денисов. «Зенит» уничтожил обоих. Смольников истерзал их своими подключениями и в начале второго тайма сделал 2 опаснейших прострела.

Наконец, первый и решающий гол, несмотря на совершенно особую волну мировоззрения Олега Шатова, привезли они: Ташаев потерял мяч, Денисов сфолил на Оздоеве.

Возвращение Шатова

Судя по видео выше, Олег сегодня был немного не в себе – ещё бы, когда в последний раз выходил в старте «Зенита»? Зато сразу после этого он сделал отличный навес на Ивановича, а вскоре изящным пасом пяткой развернул вторую голевую атаку.

Конечно, Шатов ещё далёк от возвращения себе оптимальных кондиций, а результативные действия – в какой-то степени стечение обстоятельств и следствия уровня соперника. Но для уверенности вдобавок к голу в прошлом туре – самое то!

Хорош золотник, да недорог!

Вот теперь историю загадочного перехода Алексея Сутормина можно завершать. Его трансфер нанёс «Зениту» гораздо больше репутационных потерь, чем финансовых, но доселе не приносил никакой пользы.

Чтобы вспомнить, кто был лучшим бомбардиром «Оренбурга» в прошлом сезоне, Сутормину понадобилась бывшая команда. За то колоссальное время, за ту, не побоюсь этого слова, эпоху, которому Алексей провёл в «Рубине», он наверняка досконально изучил слабые места казанской обороны и воспользовался ими даже суровее, чем требовалось. Именно он сотворил разгром бывшей команды, да и мог бы не праздновать голы бывшим партнёрам, с которыми столько всего пережил вместе.

Европейский уровень

Увы, «Рубин» совсем развалился: Семак даже позволил себе выпустить Краневиттера и Мака, а забытый всеми словак откуда-то из прошлого сделал 3 гола. Один из них судьи решили отобрать, а Дзюба отыграл мимикой не хуже арбитра Казарцева, в которого мячом попадал Малком. Артём реально разозлился, но мы-то видели, что матч он провёл просто шикарный.

«Зенит» завершил встречу с пятью засчитанными голами («Рубин» словно съездил на выезд в Лиге Европы) и восемью в целом. К такому результату добавлять что-то и не требуется, но с каждым новым матчем казанцев в последнее время всё чётче становится ощущение, что борьбы за выживание им не избежать. По крайней мере, с Шароновым Докампо.

Чемпионат России

10 тур

"Зенит" - "Рубин" - 5:0

Голы: Иванович, 58, Сутормин, 65, 75, Мак, 82, Шатов, 87


"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 75), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Могилевец, Коновалов, Ташаев (Подберёзкин, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 75), Зуев.

Предупреждения: Могилевец, 90+4


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Теги: Зенит Рубин Дюпин Сутормин Шатов Смольников Дзюба
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