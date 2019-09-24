"Причины неудач "Спартака" в том, что те, кого купили летом, слабее тех, кого продали. Единственная удачная находка — Шюррле, но ему просто не хватает физической подготовки, ведь он не проходил сборы с командой.
Безусловно, тренер не справляется — это просто не его команда. Каждому туру без отставки в "Спартаке" больше всего радуются конкуренты москвичей. Отрыв от лидеров растет, а игры нет. Как можно было проиграть "Уфе", которая ни разу не ударила по воротам? Клуб продолжает пробивать дно, хотя непонятно, куда уже дальше", — цитируют Червиченко "Известия".
Андрей Червиченко: "Спартак" продолжает пробивать дно. Кононов не справляется
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал текущее положение дел в стане красно-белых.
Фото: РБ-Спорт
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