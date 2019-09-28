ВАР - 5.0! Или нет? Оценки по итогам матча "Локомотив" - "Зенит"

Два отмененных гола, один засчитанный и поражение лидера чемпионата. Оцениваем участников эмоциональной встречи в Черкизово.

Фото: Дарья Исаева, Спорт-Экспресс