ВАР - 5.0! Или нет? Оценки по итогам матча "Локомотив" - "Зенит"

Судейская бригада - главные действующие лица
Безапеляционно оценивать работу судей нам, пожалуй, не совсем корректно. Оставим это дело специалистам и экспертам вроде Игоря Федотова. Но давайте зафиксируем в памяти те судейские решения, которые сегодня больший резонанс, чем действия любого футболиста. Первая минута - падение Оздоева в штрафной "Локо" после контакта с ногой Крыховяка. Игорь Федотов в эфире Матч ТВ заявил, что здесь должен был быть назначен пенальти, но я не уверен, что все судьи согласятся с этим - момент очень спорный и, на мой взгляд, фола не было.
38 минута - отмененный гол Смолова. Причина - фол со стороны Жоао Марио на Дриусси. Повтор не оставляет вопросов. Разве что не понятно, почему Вилков не зафиксировал нарушение сам в процессе игры. Последняя минута - отмененный гол Мака. Причина - игра рукой со стороны Сутормина. И вновь без вариантов - чистый фол. В итоге кажется, что ВАР заслуживает оценки 5.0, но что делать, как реагировать на тот самый неоднозначный эпизод с Оздоевым?
? Разбор ключевых моментов 1-го тайма #ЛокоЗенит от арбитра Игоря Федотова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
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"Локомотив"
Гильерме - 4.0. А теперь к игрокам и более классическим для нашего сайта оценкам. "Зенит" практически не вынуждал всерьез вступать в игру Гильерме. По воротам вратаря сборной России было нанесено лишь 4 удара, и только 1 из них пошел в створ. С ним Маринато спокойно справился.
Игнатьев - 2.5, Рыбусь - 3.5, Чорлука - 4.0, Хеведес - 4.0. Игнатьев провел очень слабую встречу. Через его фланг постоянно приходили моменты. Он с легкостью давал Жиркову проходить и навешивать. А на последней минуте именно он проиграл верховую борьбу, позволив Ивановичу скинуть мяч на сыгравшего потом рукой Сутормина. Пара центральных защитников сыграла заметно более качественно. Хеведес и Чорлука уверенно играли против Дзюбы, не уступали в единоборствах и зачастую совершали отборы и перехваты. Рыбусь начал единственную легитимную голевую атаку в сегодняшнем матче, но были моменты, когда его действия в обороне оставляли желать лучшего.
Мурило - 4.0, Крыховяк - 4.5, Баринов - 3.5. Уже достаточно давно Семин использует в опорной зоне Мурило, и тот пока его не подводит. Он, конечно, не настолько неистовый выжигатель как, например, Денисов, но черновая работа в его исполнении существенно помогает "Локо" играть на ноль. Баринову, пожалуй, немного не хватало активности и успешности в действиях на чужой половине поля, но серьезных претензий к нему быть не может.
А Крыховяк, можно сказать, как обычно - в очередной раз доказал свой феноменальный для РПЛ уровень. Да, в начале встречи он не всегда успевал за соперниками, совершал фолы и заслуженно получил желтую карточку. Но он смог внести коррективы в свою игру и сделал все так, что мы запомним только положительные моменты и его победный гол.
? Пятый гол Гжегожа Крыховяка в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
? #ЛокоЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
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Жемалетдинов - 3.0, Жоао Марио - 4.0, Смолов - 4.0. Жемалетдинов стал более-менее заметен только после того, как "Локомотив" вышел вперед в счете. Рифат начал пользоваться освобождающимися зонами на половине поля "Зенита", но все равно вряд ли он будет доволен своей игрой. Зато два других игрока атаки должны быть удовлетворены собой. Жоао Марио отлично действовал в обыгрыше, неплохо бил по воротам, попадал в перекладину, зарабатывал штрафные и угловые. Неудачей можно назвать разве что фол на Дриусси, который обнулил голевую передачу португальца и гол Смолова. Федор, кстати, отличился не только этим незасчитанным взятием ворот и пламенной речью в перерыве. На счету Федор голевой пас на Крыховяка.
"Зенит"
Лунев - 2.0. Не лучший матч для вратаря "сине-бело-голубых". С простыми ударами "Локо" он справлялся, но в ключевых эпизодах допускал решающие ошибки. Дальний удар Крыховяка он должен был отбивать, но лишь потрепал его ладошкой. А следствием неудачного выхода из ворот стал гол Смолова. Хорошо для Лунева, что в игре был ВАР - он позволил ему уйти с поля лишь с одним пропущенным мячом. С другой стороны, если бы не ВАР, то мы бы засчитали ему в плюс результативный поход к чужим воротам на последней минуте.
Караваев - 3.0, Иванович - 3.0, Ракицкий - 2.5, Жирков - 4.0. Жирков продолжает пребывать в отличной форме. Он был очень активен на своем фланге, постоянно подключался к атакам и делал навесы в штрафную. В сегодняшнем "Зените" он лучший. А все остальные игроки обороны питерского клуба далеки от идеала. Иванович давал много свободы своим оппонентам, чем, например, пользовался Смолов. Правда, в концовке, когда он фактически стал нападающим, его оценка могла существенно улучшиться, но Сутормин и его рука все испортили.
Ракицкий часто был неточен в передачах и проиграл очень много верховых единоборств. В том числе и то, что привело пусть и к отмененному, но все же пропущенному голу. Караваев был бесполезен в атаке и не был безупречен в обороне. Именно с его края была сделана голевая передача на Крыховяка.
Оздоев - 2.5, Барриос - 3.0, Дуглас - 2.0, Кузяев - 2.0, Мак - 3.5, Сутормин - 2.0. К опорной зоне "Зенита" есть большие вопросы. Дуглас начал допускать брак уже с первой минуты. Только за первые 500 секунд он допустил три грубые ошибки при передачах мяча. Развитию атак это совсем не способствовало. Дальше в течение матча его игра не становилась лучше. Не помог даже перевод его на левый фланг обороны. Барриос сыграл немного более качественно. На его счету несколько важных перехватов и отборов. Наиболее активным из полузащитников был Оздоев. Он претендовал на заработанный пенальти, старался придумать нечто интересное на чужой половине поля, но излишние эмоции мешали ему сделать что-то поистине полезное для команды.
А теперь давайте поговорим о коллективных ошибках средней линии "Зенита". Был целый ряд эпизодов, когда ни один из трех центральных полузащитников не мог помешать игрокам "Локомотива" наносить удары со средней и дальней дистанций. Одним из таких моментов стал удар Крыховяка, принесший в итоге победу "железнодорожникам". Замены Семака оказались неоднозначными. Если Кузяев неудачно вошел в игру, то Мак смог ее качественно улучшить. Именно на счету Роберта первый и единственный удар питерского клуба в створ, а также удар, который мог принести команде ничью, если бы не ВАР и не еще один игрок, вышедший на поле по ходу второго тайма. Речь, конечно, о Сутормине, который подыграл себе рукой, оставив "Локомотив" с победой", а "Зенит" - без набранных очков.
? Жаркая концовка матча #ЛокоЗенит, игра Лунева в штрафной железнодорожников и отмененный гол Мака.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/s9vyHaMt8o— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 28, 2019
Азмун - 2.0, Дзюба - 2.0, Дриусси - 2.5. Азмун и Дриусси, по словам Семака, не были полностью готовы к сегодняшней игре, но все равно оказались в составе. Результат - неудача. Ни тому, ни другому не удалось создать или принять участие в по-настоящему голевых моментах. Азмун к тому же дал начало голевой атаке "Локомотива" - в начале второго тайма именно он сильно передержал мяч у чужой штрафной и сделал в итоге неточную передачу. Что касается Дзюбы, то лучше всего говорят его слова после окончания встречи. "Безобразный матч в нашем исполнении" - заявил нападающий "Зенита" и ушел без дополнительных комментариев. Спасибо за искренность, Артем.