Иван Миладинович: уровень футболистов "Сочи" очень высок, мы можем ещё больше

Защитник «Сочи» Иван Миладинович после победы над «Ахматом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info.

Фото: Денис Тырин / ТАСС

– Игра была очень тяжёлой. Мы правильно готовились. Посмотрели, где «Ахмат» опасен, постарались там в обороне всё закрыть. Так и получилось, команда играла все 90 минут друг за друга. Мы заслужили победу, так надо забирать очки.



– После первого гола играли по счёту?



– Так получилось, соперник начал играть, мы чуть упустили инициативу. Но главное не пропустили. Второй тайм держали до конца, забили второй гол и до конца всё было нормально.



– Вы уверенно действуете в последних матчах, чего не хватало в начале сезона?



– Команда новая была, игроки приезжали через неделю. Нужно было время, чтобы игроки поняли друг друга и начали играть.



– Насколько возможно ещё улучшить игру команды?



– Конечно возможно. Уровень очень высок, мы можем ещё больше, надо много прогрессировать.



– Вылет из Кубка – большое разочарование или это второстепенный турнир?



– Нет, мы на 100% играли в кубке, имели 100-процентные моменты, но не забили. А пенальти – эта лотерея.



– Нет мыслей зацепиться за Лигу Европы?



– Пока ещё рано. Надо каждый матч играть на победу, но уровень команды очень высок.