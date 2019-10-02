Футбольный агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Андре Шюррле, рассказал, по какой причине немец не принимал участия в матче 11-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:2) и игре 1/16 финала Кубка России с "КАМАЗом" (2:1).
"Андре не играет в последних матчах за "Спартак" из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что Андре поправится в ближайшие 10 дней.
Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолете, может, из-за грязного воздуха. Все может быть", - цитирует Хаспела Sport24.ru.
Агент Шюррле: у Андре очень сильный бронхит. Надеюсь, он поправится в ближайшие 10 дней
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