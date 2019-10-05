Трепещи, АПЛ! Соболев продолжает тащить «Крылья», Зурико вернул «Рубин» на победный путь

Сочинский клуб, оказывается, решил ещё не все свои проблемы, а «Тамбов» утвердился в качестве главного претендента на вылет.

Фото: ФК "Крылья Советов"