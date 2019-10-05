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Трепещи, АПЛ! Соболев продолжает тащить «Крылья», Зурико вернул «Рубин» на победный путь

Сочинский клуб, оказывается, решил ещё не все свои проблемы, а «Тамбов» утвердился в качестве главного претендента на вылет.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Чемпионат России

12 тур

«Рубин» – «Тамбов» – 2:1

Голы: Коновалов, 27, Давиташвили, 32 – Мелкадзе, 54

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин (Башкиров, 61), Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия, 72), Кьяртанссон (Марков, 90).

«Уфа»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев (Кулик, 58), Килин, Чернышов (Аппаев, 46), Обухов, Костюков (Мамтов, 76), Мелкадзе.

Предупреждения: Плиев, 4, Ойеволе, 31, Уремович, 61, Данченко, 68, Кьяртанссон, 77, Килин, 89, Дюпин, 90+2



  • «Вы видите? Они уходят!» – Роман Шаронов сам обрёк себя на троллинг своими же цитатами. Зрители, не успев начать ходить на футбол, перестали это делать. 3800 пришли на предыдущий матч, 2585 – в дождливый день на игру с «Тамбовом». Тем временем на «Казань Арене» сняли газон после ЧМ по рабочим профессиям…

  • Без грузина «Рубина» всё-таки нет? В предыдущий раз Зурико Давиташвили выходил на поле в футболке казанцев 31 августа. За время его отсутствия «Рубин» проиграл 3 из 4 матчей с разницей мячей 1:10, а сегодня Зурико вышел в старте, заработал голевой штрафной и забил победный.

  • Очень смешно было перед матчем слышать от экс-тренера «Тамбова» Марата Исхакова про какой-то переход «Рубина» к атакующему футболу: только сегодня эта сверхатакующая команда Шаронова, забившая 6 мячей в 12 матчах (с кубковым), впервые провела больше гола гола за игру.

  • После поражений от «Динамо», ЦСКА Александр Григорян настаивал на том, что его команда была вообще ничем не хуже. Но уже во втором матче подряд с прямым конкурентом «Тамбов» был хуже по всем статьям. Да, в Самаре хозяевам помог судья, но что «Крылья», что «Рубин» в первом тайме имели кучу моментов и очевидный перевес. Но сегодня мы увидели очевидный прогресс после перерыва.

  • А вот до паузы гости подверглись такому давлению, что по воротам Шелии били даже сами: Гиорги пришлось тащить сложнейший удар от Костюкова. Но до спокойной подачи Коновалова со штрафного дезориентированный голкипер не добрался.

  • Поражение «Тамбова» казалось решённым делом, но команда отсрочила его до самого финального свистка. Григорян в перерыве сменил Чернышова на Аппаева, а 3-4-2-1 на 4-4-2, а на 76-й минуте выпустил и третьего форварда. Тренер признал свою изначальную ошибку в интервью: «Мы переоценили «Рубин», нельзя было выбирать закрытую тактику. Беру вину на себя».

  • Георгий Мелкадзе – гений, если кто-то ещё в этом сомневается. Он возродил интригу в матче, а уже при счёте 1:2 красиво пробил головой в перекладину. Тот момент получился «три в одном»: мяч в ворота были обязаны добивать и Ойеволе, и Мамтов. Моменты имели и Осипенко с Килиным. «Рубин» отскочил, а Мелкадзе не хватило чуть-чуть, чтобы снова затащить. Но и с тремя голами Георгий смотрится на фоне Ларссона, Шюррле и прочих Тилей завидно.


Трепещи, АПЛ! Соболев продолжает тащить «Крылья», Зурико вернул «Рубин» на победный путь
Чемпионат России

12 тур

«Сочи» – «Крылья Советов» – 0:2

Голы: Соболев, 4, Соболев, 69

Нереализованный пенальти: Соболев, 63

«Сочи»: Джанаев, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Калугин, Цаллагов, Нобоа, Померко (Лагатор, 50), Бурмистров (Полоз, 66), Мостовой (Карапетян, 59), Заболотный

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Д. Комбаров, Зиньковский, Гацкан, Мияйлович, Антон (Радонич, 87), Канунников (Терехов, 84), Соболев

Предупреждения: Померко, 21, Мияйлович, 22, Соболев, 34, Лагатор, 51, Кудряшов, 67, Цаллагов, 76



  • Обе команды выиграли в прошлом туре, но «Сочи» подходил к матчу в более праймовом состоянии – с 3 победами в 4 турах РПЛ. Казалось, что хозяева вполне могут рассчитывать на новую викторию, но что-то сразу пошло не так.

  • Первый гол «Сочи» пропустил вообще из ничего. Миладинович в одиночестве стоял на своей половине поля, но не смог укротить мяч и коснулся его рукой. В итоге штрафной, подача Зиньковского, лёгкое касание Соболева – и гол! Второй, кстати, тоже привоз – Заболотный пасом поймал своего партнёра на противоходе и отправил в прорыв соперника.

  • Первые 10 минут стали ключевыми: обе команды создали по 2 голевых момента, но «Крылья» один реализовали. Цаллагову же не дал забить Чернов, Бурмистрову – штанга. После такого бурного начала команды всё же вспомнили про центр поля.

  • Игроки «Сочи» вели себя мерзопакостно, выйдя с нездоровым желанием бить Соболева. Из-за этого Померко даже пришлось менять на 50-й минуте. Александр 8 раз оказывался на газоне после ударов соперников, хотя и сам вдарил локтём Кудряшову, получив жёлтую. Это была не общая агрессия хозяев: почти всегда доставалось только Соболеву, но Александр всё выдержал и красиво отомстил. Хотя пенальти, вполне возможно, не забил как раз из-за многочисленных ударов.

  • Соболев провёл уникальный матч: при огромном количестве голов он распределяет их очень равномерно, это только второй дубль форварда «Крыльев». При этом Александр снова не забил пенальти: в таком избитом состоянии и плохих навыках 11-метровых стоило отказаться, но жажда голов слишком велика.

  • По Джанаеву в сборной вопросов нет. Сослан потащил 11-метровый, до этого вытянул потрясающий дальний удар Мияйловича, не дал Зиньковскому довести счёт до разгромного. Джанаев пропустил дважды, но спас «Сочи» минимум от трёх голов.

  • Во втором тайме у «Сочи» ничего не получилось. Если по первому вполне рисовалась ничья, то после перерыва «Крылья» ничего не позволили создать у своих ворот – не помог и сдвоенный центр с Карапетяном, и выход Полоза. У самарцев были трудные периоды, когда они прижимались к воротам, но сперва они огрызнулись пенальти Канунникова, а затем и вторым голом.

  • Его, как в чуть меньшей степени и первый, сделал Антон Зиньковский. В начале сезона чертановец потерял место в составе, но в сентябре его вернул и сделал 3 голевые передачи, 2 из них – сегодня.


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Теги: Крылья Советов Соболев Сочи Рубин Тамбов Давиташвили
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