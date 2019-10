Соболева хочет «Манчестер Юнайтед»? Расслабьтесь, это бред

И дело не только в желтушности английских СМИ. Объясняем, почему нет смысла надеяться, что главный самарский форвард, забивший 8 голов, переедет в Англию уже этой зимой.Пока главное открытие (всё-таки Шомуродов блистал и полгода назад) этого чемпионата России объяснял, что не хочет переходить ни в «Зенит», ни в ЦСКА , его начали сватать в команду совершенно иного уровня. Английское издание The Sun рассказало , что главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер включил Александра Соболева в список целей для усиления позиции нападающего в зимнее трансферное окно, а «Крылья» ждут предложения свыше 15 миллионов евро.Это, конечно, лютая дичь. Не успел игрок провести и матча за сборную, а уже составил компанию Смолову («Вест Хэм»), Дзюбе («Вулверхэмптон») и Чалову («Кристал Пэлас»). Современный тренд российских нападающих – найти себе клуб английской премьер-лиги и делать вид, что собираешься в него переехать.Есть целый ряд причин, чтобы не относиться к информации насчёт Соболева всерьёз.Всего лишь потому, что вряд ли кто-нибудь станет на полном серьёзе черпать информацию из английского «Спид-инфо». Сравнение немного натянутое, но легендарное отечественное издание хотя бы не притворялось серьёзным – а вот The Sun пытается это делать.Таблоид регулярно получает иски и влипает в скандалы разного характера и масштаба. К их инсайдам стоит относиться максимально осторожно даже в случае с адекватной информацией, а в данном случае можно сразу проходить мимо.По крайней мере, в футбольной команде «Юнайтед». «Дьяволы» отвратительно начали этот сезон, при этом на данный момент норвежец с лихвой переплёвывает всех предыдущих неудачников, которые находились у руля «МЮ».Просто представьте: красный «Манчестер» на данный момент десятый (!). Выше не только все главные конкуренты, но и такие монстры, как «Вест Хэм», «Борнмут» и «Кристал Пэлас». А в группе Лиги Европы англичан опережает скромный «Партизан».О каком трансферном списке на январь может идти речь?Если кто-то забыл (наверное, только The Sun), чтобы играть в Англии, легионеру необходимо получить разрешение. Для этого футболист должен показать себя в матчах за сборную: в зависимости от рейтинга определяется количество матчей, которые необходимо провести игроку. Для молодых, младше 21 года, есть поблажки, но Соболеву уже 22.Можно было бы посчитать, как дело обстоит с нашей сборной, но толку нет – у Соболева за взрослую команду ни одного матча. Да и за молодёжку он не особо блистал, ведь там был Мелкадзе.Соболев действительно красавчик, но есть серьёзные сомнения, что за него кто-то будет предлагать 15 миллионов евро (а в источнике указано, что «Крылья» готовы рассматривать предложения только сверх этой стоимости). Хотя бы потому, что (насколько это известно) в контракте у нападающего прописаны отступные – и составляют они всего 2 млн евро.Футбольные англичане, конечно, кошмарные транжиры, но не настолько же, чтобы переплачивать просто так.Об этом в открытую говорят иностранные скауты. Причины, как обычно объясняют, в ментальности, сложностях акклиматизации и других вещах такого порядка.За последние десять лет в Европу уехал только Головин, но и он отправился в «Монако», который принадлежит нашему соотечественнику. И сделкой, кстати, так же занимался россиянин.Это, конечно, шутка, но от излишней скромности бывший нападающий «МЮ» точно страдать не будет. Так он прокомментировал информацию о возможном переезде Соболева в Англию:- Мне же никто не звонил, значит, им не интересуются, - приводит слова Канчельскиса sport24.Если уж и Канчельскису не звонили, точно можно расслабиться, а Соболеву – сконцентрироваться на чемпионате России.