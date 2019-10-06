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Дань традициям. Вслед за ЦСКА трёшку «Уралу» положил «Зенит»

Уральцы никак не могут обыграть ни «армейцев», ни петербуржцев, но на этот раз команда Парфёнова не была близка даже к ничьей.
Кадр из трансляции "Матч Премьер"
Состав как на кубок? Не совсем

Против чрезвычайно удобного для «Зенита» (15 побед в 17 матчах, ни одного поражения) соперника в старте петербуржцев появились непривычные люди, но тут дело не только в ротации. Да, Лунёву уже пора присесть и подумать, но Ракицкий с Барриосом не могли играть из-за дисквалификации, потому Семак дал поиграть Маммане и выбрал схему с тремя центральными защитниками. Парфёнов же удивил появлением Погребняка, который толком играл в этом сезоне только в кубке.

Гроза авторитетов!

Спартаковские болельщики, по идее, должны ненавидеть «Урал» и тренера Парфёнова (которого, правда, кто-то хочет видеть в «Спартаке»). Ибо только против красно-белых екатеринбуржцы всегда упираются, добывают победы, но на матчи с ЦСКА и «Зенитом» выходят и сразу пропускают кучу мячей (хотя «Урал» в целом самая пропускающая команда РПЛ). Вспомните матч прошлого тура или же игру с «Локо» в этом чемпионате с разгромом к перерыву.

Тогда «Урал» пропустил на 2-й минуте, сегодня продержался аж на минуту больше. Дзюба в своём стиле выиграл верховую борьбу и сделал голевую скидку на Ивановича, который освободился от Арояна. Тренеры часто говорят, что 90% успеха на стандарте – подача, так что отметим и Дугласа Сантоса.



Бедовый Маммана

Из пятёрки закупленных под Манчини аргентинцев в «Зените» закрепился только Дриусси, остальных болельщики оперативно записали в отряд бездарей-лентяев (или просто лентяев в случае с Паредесом). Но не Мамману. Эммануэль понравился публике, он был очень перспективным защитником, считался будущим сборной Аргентины, но в начале 2018-го сломался на старом ростовском поле.

Эммануэль долго лечился, но зимой в команду пришёл Ракицкий и закрыл дорогу в основу. Дальше – хуже. Маммана не сгодился даже в роли третьего центрального, «Зенит» подписал Осорио. Летом поступала противоречивая информация: то Семак его не отпустил, то сказал защитнику, что играть тот не будет. И он действительно не играет: только с «Енисеем» на кубок и в Екатеринбурге с тремя центральными при дисквалифицированном Ракицком.

Возможно, Маммана тоже лентяй и за «Зенит» играть не хочет, но по футболу он соскучился, потому против своей замены на 14-й минуте протестовал. Но неудачное приземление Мамманы после прыжка мы и врачи «Зенита» где-то уже видели, так что рисковать они не стали.

Игра, впрочем, была совсем не грубой - Волошин так и не показал ни одной жёлтой карточки.

Несчастье помогло

«Зенит» и с тремя центрдэфами начал матч великолепно, но выход Шатова вместо Мамманы со сменой схемы помог развить успех и усилить давление на растерявшийся плюшевый «Урал». Момент со вторым голом показателен: Оздоев запрессинговал Августиняка, затем отыгрался с Шатовым (как раз тот лишний игрок в середине), сообразил стеночку с Азмуном и забил второй. Победа «Зенита», конечно, смотрелась очень вероятным исходом, но чтобы всё было так безоблачно?



«Правило бывших» в обратную сторону

Олега Шатова в составе екатеринбуржской команды помнят только местные болельщики и Фёдор Смолов («Иди в мини-футбол играй, Олег, ###» – о тех временах), но о его связи с «Уралом» все знают в том числе потому, что Шатов здорово играет против первой команды. Сегодня пришло время помочь ей: ничто не предвещало беды, но его автогол дал повод снова повнимательнее присмотреться к трансляции из Екатеринбурга.



Ход игры мгновенно изменился, «Урал» в своём размашистом вертикально-верховом стиле уже с Ильиным и Егорычевым понёсся вперёд, а Михаилу Кержакову даже пришлось фиксировать плотный удар Ильина с линии штрафной.

Баклова арена

Вообще с такой фамилией вратарь «Урала» неплохо вписался бы в состав «Зенита», стадион которого, как мы помним, страдает от птиц. Но игровые навыки не позволяют.


Олег Баклов внезапно ворвался в состав команды по ходу сезона, вытеснив из основы Годзюра, но «Урал» продолжает отрываться по пропущенным мячам (преследователей уже не осталось). Теперь катастрофические 26, у «Рубина» и «Тамбова» – 19.



Ну а главным событием оставшейся части встречи стал прорвавшийся в эфир крик души комментатора Аксёнова, по мнению которого его постоянно перебивал коллега Трушечкин.

Чемпионат России

12 тур

"Урал" - "Зенит" - 1:3

Голы: Иванович, 3, Оздоев, 27, Шатов, 58 (автогол), Азмун, 64

"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Ильин, 51), Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Эль Кабир (Насыров, 90), Августиняк, Погребняк.

"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана (Шатов, 14), Сантос, Осорио, Жирков (Ерохин, 65), Оздоев, Дзюба, Азмун (Мак, 83), Дриусси.



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Теги: Урал Зенит Маммана
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