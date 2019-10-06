Дань традициям. Вслед за ЦСКА трёшку «Уралу» положил «Зенит»

Уральцы никак не могут обыграть ни «армейцев», ни петербуржцев, но на этот раз команда Парфёнова не была близка даже к ничьей.

Кадр из трансляции "Матч Премьер"