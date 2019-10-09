Жуков: ждём назначения хорошего тренера в "Спартак"

Почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик "Спартака" Александр Жуков считает, что будущий главный тренер московского клуба будет испытывать сложности в работе, кто бы им не стал.Руководство "Спартака" после поражения в матче 11-го тура чемпионата России от "Оренбурга" (1:2) рассталось с главным тренером команды Олегом Кононовым. СМИ сообщили о переговорах руководства столичного клуба и экс-главного тренера немецкого "Шальке" Доменико Тедеско."Ждём назначения хорошего тренера", - сказал Жуков, а на вопрос, как относится к кандидатуре Тедеско, ответил: "Любому тренеру в "Спартаке" будет непросто, а кого назначат, тому я пожелаю только успеха".