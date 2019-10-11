Гол Сулейманова спас молодежную сборную России от поражения в матче с Польшей

Молодежная сборная России (U21) сыграли вничью со сверстниками из Польши в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 2021 - 2:2. Встреча прошла в Екатеринбурге.



Молодежный чемпионат Европы-2021



3 тур



Гол: Уткин, 24, Сулейманов, 90+2 - Дивеев, 11 (авто.), Климала, 45



Россия: Максименко, Круговой, Дивеев, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий (Лесовой, 77), Уткин (Глушенков, 62), Обляков, Умяров (Грулев, 87), Чалов, Сулейманов



Польша: Грабара, Собоциньски, Пестка, Гумни, Валюкевич, Фила, Юзвяк, Богуш (Мдер, 87), Дзичек, Плахета (Бида, 77), Климала (Томчук, 68)



Предупреждения: Евгеньев, 74, Томчук, 90, Дзичек, 90, Сулейманов, 90, Глушенков, 90 Фила, 90