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Нигматуллин: сухая серия Медведева – стечение обстоятельств, а мне били пенальти

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о рекорде голкипера "железнодорожников" Никиты Медведева, который стал обладателем рекордной сухой серии в чемпионатах России, играя за "Ростов" в 2017 году.

"Моя сухая серия — прекрасное событие. Матчи со "Спартаком" для меня всегда были особенными. Обычно мы им проигрывали, редко когда удавалось отстоять на ноль. Те три гола, пропущенные от "Спартака", помогли мне многое переосмыслить. После был матч с красно-белыми, в котором я отразил пенальти и помог сохранить ворота в неприкосновенности. Серия для меня была психологически сложная, но тот период стал пиком моей карьеры. Это помогло дать такой результат. Но я бы обменял ту свою сухую серию на чемпионство в 2000 году, тем более недавно она была побита. Я всегда стремился к индивидуальным достижениям, но чемпионство ничего не заменит.

Если сравнивать мою сухую серию с серией Никиты Медведева, то всё достаточно субъективно. Я в своей серии отбил три пенальти, а Медведеву не били ни одного. Но моя серия побита, значит, она была хуже (смеётся). При всём уважении к Медведеву, его серия стала стечением обстоятельств. Хочется пожелать Никите удачи, чтобы та серия не осталась его единственным достижением. Ему стоит найти в себе мотивацию и стремиться к такой высокой планке, которую ему получилось задать, и пытаться создавать конкуренцию Коченкову, чтобы не быть третьим вратарём "Локомотива".

В России сейчас много сильных вратарей. Среди них выделю Матвея Сафонова и Александра Максименко. Они играют ярко и стабильно. В ближайшем будущем они должны составить конкуренцию за тот рекорд. Буду только рад, если они его побьют. Это будет успехом для российской школы вратарей", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".


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Теги: Нигматуллин Медведев Локомотив
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