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Созин: Слуцкий нарушает некоторые правила игры, установленные РФС

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал резонансное высказывание главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого. Ранее российский специалист, рассказывая о проблемах своей футбольной школы в Волгограде, назвал руководство "Ротора" "дебилами".

"Я не скажу, что я дружу со Слуцким, — несколько раз его видел, разговаривал. И говорил с ним конкретно по ситуации с "Ротором". Он делает большое дело: вкладывает в детский футбол, и это все очень хорошо. Но у него нет человека рядом, который бы объяснил, как это правильно делать. Он нарушает некоторые правила игры, которые установил РФС, — то ли он этого не знает, то ли не хочет знать.

Столь эмоциональное высказывание, безусловно, не красит его. Он интеллигентный человек, очень хорошо разговаривает, у него поставлен голос, знает себе цену. Но, на мой взгляд, таким образом он провоцирует ситуацию. Он не до конца владеет точными знаниями, как организовать работу футбольной школы, это я скажу точно.

Поэтому разделим этот вопрос. Эмоции — эмоциями, они бывают у каждого человека, но такими знаниями тоже надо владеть досконально", — цитирует Созина "Спорт день за днем".


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Теги: Созин Ротор Слуцкий
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